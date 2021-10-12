انطلاق مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الاماراتي

2021/10/12 | 20:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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