2021/10/12 | 20:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر منفذ مطار بغداد الدولي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، وصول وجبة جديدة من لقاحات فايزر.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تستمر الهيئة بدعمها المستمر للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا".

وأضافت، أنه "تم تسهيل إجراءات دخول لقاحات بشرية نوع (فايزر) بعدد (143) طردًا وبلغ عدد الجرعات (617000) للوقاية من الوباء لصالح وزارة الصحة عبر منفذ مطار بغداد الدولي".

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