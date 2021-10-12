2021/10/12 | 20:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استخدمت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الثلاثاء، عصا للمشي للمرة الأولى في مناسبة عامة كبيرة أثناء حضورها قداساً في كنيسة دير وستمنستر بلندن.ترجلت إليزابيث الثانية البالغة 95 عاماً من السيارة التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الملكة إليزابيث تتكئ على عصا في إطلالة نادرة “صور” المركز الخبري الوطني.

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