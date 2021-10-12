مساعدات بالملايين.. الولايات المتحدة تقدم دعما جديدا لإثيوبيا

2021/10/12 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في إثيوبيا حيث قدمت أكثر من مليار دولار العام الماضي".

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