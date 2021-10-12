محلل سياسي: بالامكان احداث تغيير بنتائج الانتخابات بعد تقديم الطعون

2021/10/12 | 20:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، داود الحلفي ، اليوم الثلاثاء، من لم يذهب للانتخابات يتحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة، لافتا انه بالامكان احداث تغيير بنتائج الانتخابات بعد تقديم الطعون.وقال الحلفي لبرنامج “بضم العين”، ان “الجميع اشاد بالتنظيم الذي سارت عليه العملية الانتخابية”، مشيرا ان “الاشكالات التي رافقت الانتخابات شخصت خللا في اداء المفوضية”.واضاف ان […]

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