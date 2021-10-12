2021/10/12 | 20:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفشل الذريع في صنع كعكة الزفاف هو ما تراه العروس في ذلك المشهد.وفي تقرير جيني موس من CNN المزيد عن “كعكة البكاء” التي تطالب العروس باسترداد الأموال المدفوعة بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كعكة زفاف "باكية" تنتشر على مواقع التواصل.. شاهد رد فعل العروستين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كعكة زفاف "باكية" تنتشر على مواقع التواصل.. شاهد رد فعل العروستين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).