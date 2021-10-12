الخارجية الفرنسية: نأمل أن تسفر هذه الانتخابات عن تشكيل حكومة تلبي تطلعات العراقيين

2021/10/12 | 20:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشادت وزارة الخارجية الفرنسية بحسن تنظيم الانتخابات التشريعية العراقية من غير تسجيل أي حدث أمني يُذكر.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أن باريس استنفرت جهودها منذ مدّة طويلة تلبيةً لطلب الحكومة العراقية، من أجل أن يقدّم كلٌّ من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المساعدة وأن يشاركا في مراقبة هذه الانتخابات، وهي تشيد بأعمال هاتين المنظمّتين ومراقبيهما والتزامهم ميدانيًا.

وأضاف البيان أن فرنسا تأمل أن تسفر هذه الانتخابات عن تشكيل حكومة بسرعة، بغية التصدّي للتحديات التي تواجه البلاد ومن أجل تلبية تطلعات الشعب العراقي.

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