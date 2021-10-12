حركة امتداد تقدم طعناً بنتائج الإنتخابات: نملك أدلة تثبت سرقة أصواتنا

2021/10/12 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدمت المرشحة عن حركة امتداد في محافظة الديوانية نور نافع، اليوم الثلاثاء، طعناً بنتائج الإنتخابات التي اعلنت يوم امس، فيما اكدت انها تمتلك أدلة تثبت سرقة الاصوات الانتخابية.

وقالت نافع في تصريح لـ( بغداد اليوم)، انها "تمتلك اشرطة تثبت سرقة 1000 صوت من الاصوات الانتخابية الحائزة عليها خلال التنافس الانتخابي"، لافتة الى ان "الاصوات التي سرقت اضيفت لمنافستنا".

واضافت انها "قدمت طعنا لدى الجهات المختصة"، مبينة ان "الحركة لن تسكت عن حقها وستسلك كل الطرق القانونية".

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