2021/10/12 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا من نظيره الكويتي هذه تفاصيله- عاجل

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