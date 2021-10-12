المرشح عن البصرة علاء الحيدري يهدد بقطع طريق بصرة بغداد (فيديو)

2021/10/12 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

هدد المرشح عن محافظة البصرة علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، بقطع طريق بصرة - بغداد احتجاجا على خسارته الانتخابات التي اعلنت نتائجها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وكثرت الاعتراضات من يوم امس ولحد الان وباشكال مختلفة، من قبل انصار المرشحين الخاسرين، بالتظاهرات وقطع الطرق فضلا عن التهديدات المباشرة.

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