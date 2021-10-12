البوسنة تعلن استعدادها للمساهمة بإعادة الاعمار في العراق

2021/10/12 | 20:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دولة البوسنة، اليوم الثلاثاء، استعدادها للمساهمة بإعادة الاعمار في العراق.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين، التقى رئيس المجلس الرئاسيّ البوسنيّ، ميلوراد دويدك، على هامش مشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز، والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المؤتمر الأول للحركة، …

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