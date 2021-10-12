محافظ ذي قار يفتح تحقيقا بالاعتداء على كادر صحفي

2021/10/12 | 20:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار وجه محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق بشان حادث الاعتداء على احد الكوادر الصحفية.وقال الخفاجي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “وجه بفتح تحقيق فوري بشأن حادث الاعتداء على احد الكوادر الصحفية العاملة في المحافظة من قبل القوات الأمنية المكلفة بحماية مبنى المحافظة”.وأكد …

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