القبض على متهم بالإرهاب في البصرة

2021/10/12 | 20:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة اعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في البصرة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الشرطة في سيطرة الشهيد العميد حسن جلوب مارد “السدرة”، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق المادة …

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