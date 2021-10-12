تحالف الفتح : ملتزمون بحماية اصوات الناخبين

2021/10/12 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد تحالف الفتح التزامه بحماية أصوات ناخبيه ولن يتخلى عن جميع أصوات الناخبين العراقيين .وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف احمد الاسدي في مؤتمر صحفي :" ان الارباك في اعلان النتائج خطوة سلبية لاتحمل نوايا طيبة "./ انتهى5

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