أنصار مرشح خاسر في الانتخابات يقطعون طريق بغداد - كركوك .. للمرة الثانية

2021/10/12 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قطع انصار مرشح ائتلاف النصر رياض التميمي ، الذي خسر في الانتخابات، طريق بغداد - كركوك للمرة الثانية اليوم .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان العشرات من مؤيدي التميمي قطعوا طريق بغداد - كركوك قرب قضاء الخالص شمال بعقوبة ، للمرة الثانية احتجاجا على نتائج الانتخابات ".وكان مصدر محلي اعلن في وقت سابق اليوم عن اعادة فتح طريق بغداد - كركوك بعد اغلاقه لساعات من قبل انصار المرشح الخاسر رياضي التميمي./انتهى

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