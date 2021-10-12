بعد الفوز الكبير.. رئيس حراك الجيل الجديد يوجه رسالة

2021/10/12 | 20:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، الثلاثاء، ان حراكه قد حصد عددا كبيرا من الاصوات خلال الانتخابات التشريعة التي جرت قبل يومين، مما جعل الحراك في المرتبة الاولى بالسليمانية، والقوة السياسية الثانية في الاقليم.

وقال عبدالواحد خلال مؤتمر صحفي حضره NRT عربية (12 تشرين الاول 2021) ان" حراك الجيل الجديد تمكن من الحصول على مقعد برلماني في محافظة كركوك وهذه سابقة لم تحدث من قبل، منوها الى ان" هذه هي المرة الاولى التي تتمكن فيها قوة سياسية خارج اطار الحزبين الكرديين (الاتحاد و الديمقراطي الكردستاني) من الحصول على هكذا انجاز".

وتابع "نحن لانعير اي اهتمام بالمناصب ولانريد الحصول على وزارات في بغداد، لكن الذي يهمنا فقط مصالح الشعب وحقوقهم".

واضاف "الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الاول كانت انتخابات نزيهة و من افضل الانتخابات التي اجريت بالعراق بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003".

وقال عبدالواحد" لو زادت نسبة مشاركة الناخبين بـ 10% اخرى في الاقتراع لكان الان حراك الجيل الجديد القوة السياسية الاولى في الاقليم، منوها الى ان "حراك الجيل الجديد يحتل حاليا المرتبة الاولى في محافظة السليمانية و في المرتبة الثانية على مستوى الاقليم "

وطالب عبدالواحد من المواطنيين ان يشاركوا بقوة وعزم في الانتخابات القادمة مشيرا الى انه "نأمل من مواطني الاقليم ان يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المزمع اجرائها في الاقليم خلال العام القادم وان يجعلوا من حراك الجيل الجديد القوى الاولى لكي يستطيعوا ان يستلموا مقاليد السلطة".

وبين عبدالواحد ان "مرشحات حراك الجيل الجديد استطعن خلال الانتخابات من الحصول على المقاعد البرلمانية باصوات ناخبيهم ولقد حصدن المراتب الاولى من بين كل النسوة المرشحات الاخريات في العراق".

واوضح ان " نتائج الانتحابات اظهرت و بشكل قاطع ان الاتحاد و الديمقراطي الكردستاني قد اخفقا في هذه الانتخابات و خسروا اكثر من 300 الف من اصوات ناخبيهم و هذه انتكاسة كبيرة وفشل ذريع لم يشهدوا مثله منذ 30 عاما"

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