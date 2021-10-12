الكويت تشيد بإجراء الانتخابات العراقية في أجواء آمنة

2021/10/12 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تلقّى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، عبّر فيه عن تهانيه للعراق حكومة وشعباً بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية.وأكد الكاظمي […]

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