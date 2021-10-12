2021/10/12 | 20:40 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: cTccQR3AFT4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فتح باب الطعون .. ما التداعيات على العملية الانتخابية؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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