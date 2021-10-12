2021/10/12 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يامان يستجيب لطلب طفلة { اسطنبول – وكالات – نشر النجم التركي الشهير جان يامان مقطع فيديو في صفحته بموقع للتواصل الاجتماعي تظهر فيه طفلة وامرأة لم يتم التأكد ما إذا كانت والدتها وهما قصدتا مكان إقامة يامان لأن الطفلة تريد التقاط صورة لها معه.وبالفعل فتح النجم التركي باب الشقة ووجد الطفلة وثنى ركبتيه […]

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