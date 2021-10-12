2021/10/12 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مادونا تتسبّب بإحراج مذيع مشهور { لندن – وكالات – حلّت نجمة البوب العالمية مادونا ضيفة في برنامج (تو نايت شو)، من اجل الترويج للوثائقي (مدام اكس)، وتسببت بإحراج كبير للمذيع جيمي فالون.قامت مادونا بالزحف على مكتب المذيع وظهرت مؤخرتها مما احرج المذيع الذي سارع الى تغطيتها.وقالت النجمة البالغة من العمر 63 سنة […]

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