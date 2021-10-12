2021/10/12 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زمن علي يهدي فوزه المسرحي إلى المختار بغداد – عبير سلام القيسي قال الفنان زمن علي بعد تسلمه جائزة أفضل ممثل في مهرجان يوسف العاني للمونو دراما بإن (مسرحية ” عندما يتنفس الشهداء “ هي إهداء خاص منه إلى الراحل الكبير عبد الخالق المختار، حيث سعى جاهداً لحصد هذه الجائزة، ليهديها إلى معلمه الكبير) .و […]

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