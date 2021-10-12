ظل عالقًا حول رقبته لمدة عامين..شاهد كيف أُنقذ هذا الظبي من إطار سيارة

2021/10/12 | 20:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمدة عامين، شوهد أحد الظبية مع إطار حول رقبته.والآن، بعد عدة محاولات، حرر مسؤولو الحياة البرية في ولاية كولورادو الأمريكية الحيوان من العائق المطاطي.ولدى روبن ميد من HLN المزيد حول التفاصيل.

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