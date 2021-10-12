2021/10/12 | 20:47 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة الصدر تتصدر النتائج الأولية للانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 20:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الصدر تتصدر النتائج الأولية للانتخابات) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الصدر تتصدر النتائج الأولية للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).