تحالف الفتح:هنالك ارباك بإعلان نتائج الانتخابات ولن نتخلى عن أصوات جماهيرنا

2021/10/12 | 20:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي، الثلاثاء، أن تحالفه لن يتخلى عن أصوات جماهيره، معتبراً أن هناك ارباكاً بإعلان نتائج الانتخابات.وقال الاسدي خلال مؤتمر صحافي، “لن نتخلى عن أصوات جماهيرنا واتفقنا على اجراءات مهمة تضمن نزاهة الانتخابات، لكن ما اعلن من نتائج لم نجد فيه الشفافية”.وأضاف أن “عدداً غير …

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