بالفيديو.. مرشح عن البصرة يهدد بقطع الطريق العام الرابط مع بغداد

2021/10/12 | 20:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة هدد المرشح عن محافظة البصرة علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، بقطع طريق بصرة – بغداد احتجاجا على خسارته الانتخابات التي اعلنت نتائجها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وكثرت الاعتراضات من يوم امس ولحد الان وباشكال مختلفة، من قبل انصار المرشحين الخاسرين، بالتظاهرات وقطع الطرق فضلا عن التهديدات المباشرة.

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مرشح عن البصرة يهدد بقطع الطريق العام الرابط مع بغداد أولاً على النور نيوز.

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