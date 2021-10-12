حركة امتداد تقدم طعناً بنتائج الإنتخابات

2021/10/12 | 20:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قدمت المرشحة عن حركة امتداد في محافظة الديوانية نور نافع، اليوم الثلاثاء، طعناً بنتائج الإنتخابات التي اعلنت يوم امس، فيما اكدت انها تمتلك أدلة تثبت سرقة الاصوات الانتخابية.وقالت نافع في تصريح صحفي، انها “تمتلك اشرطة تثبت سرقة 1000 صوت من الاصوات الانتخابية الحائزة عليها خلال التنافس الانتخابي”، لافتة الى ان “الاصوات …

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