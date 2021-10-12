الفتح : سنتوجه لبناء التحالفات الجديدة لاصلاح العملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة باصوات الفائزين

2021/10/12 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن المتحدث الرسمي لتحالف الفتح احمد الاسدي :" ان التحالف سيتوجه الى بناء التحالفات الجديدة لاصلاح العملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة باصوات الفائزين ".وقال الاسدي في مؤتمر صحفي :" لانختلف مع الجميع ، لكن لن نسمح لاحد بان يأكل حقوقنا، و لن نترك صوتا دون ان نطالب به "./ انتهى5

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