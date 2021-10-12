2021/10/12 | 20:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة القائد العام للقوات المسلحة خلال متابعة إجراءات حماية صناديق الاقتراع (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمة القائد العام للقوات المسلحة خلال متابعة إجراءات حماية صناديق الاقتراع (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).