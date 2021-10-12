الاسدي: مليون صوت لم يفرز من ضمن النتائج الأولية و لدينا أدلة تثبت فوز مرشحينا في الانتخابات

2021/10/12 | 20:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المتحدث باسم تحالف الفتح، احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، على ان مايقارب المليون صوت يفرز من ضمن النتائج الأولية و لدينا أدلة تثبت فوز مرشحينا في الانتخابات.وقال الاسدي في مؤتمر صحفي، ان “سير العملية الانتخابية كان ناجحا من الناحية الأمنية”، مشيرا “لن نتخلى عن أصوات من منحونا ثقتهم ونرفض ما أعلن من نتائج […]

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