الفتح: لن نتخلى عن أصوات جماهيرنا

2021/10/12 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي، الثلاثاء، أن تحالفه لن يتخلى عن أصوات جماهيره، معتبراً أن هناك ارباكاً بإعلان نتائج الانتخابات.

وقال الاسدي خلال مؤتمر صحافي، “لن نتخلى عن أصوات جماهيرنا واتفقنا على اجراءات مهمة تضمن نزاهة الانتخابات، لكن ما اعلن من نتائج لم نجد فيه الشفافية”.

وأضاف أن “عدداً غير قليل من الجماهير لم تتمكن من الإملاء باصواتها بسبب الإجراءات المعقدة كالبصمة والاجهزة الالكترونية”، مشدداً بالقول “هناك ارباك واضح في إعلان النتائج”.

وتابع ان “مليون صوت لم يفرز من ضمن النتائج الأولية المعلنة و لدينا أدلة تثبت أن لدينا عددا من الأصوات يؤهلنا للفوز”.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أمس الاثنين، نتائج الانتخابات المبكرة، اظهرت تقدم الكتلة الصدرية بحصولها على 73 مقعداً بينما حصل تحالف الفتح على 14 مقعداً، واعلن بعد ساعات الاطار التنسيقي للقوى الشيعية طعنه بالنتائج وعدم قبوله بها.

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