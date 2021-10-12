البنتاكون: سنواصل دعم الحكومة العراقية لضمان عدم عودة تنظيم داعش

2021/10/12 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأمريكية

البنتاجون، إنها ستنواصل دعم الحكومة

العراقية لضمان عدم عودة تنظيم داعش،

وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ

قليل.





وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، بعد

اعتقال نائب زعيم د

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