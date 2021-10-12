2021/10/12 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد المتحدث باسم تحالف الفتح، احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، على ان مايقارب المليون صوت لم يتم اضافتها الى مرشحي التحالف، مشيرا ان خطأ فادح وقع في نتائج الانتخابات ويجب تصحيحه.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح : خطأ “فادح” وقع في نتائج الانتخابات ويجب تصحيحه المركز الخبري الوطني.

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