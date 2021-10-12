عاجل.. موقع المفوضية يحذف جميع نتائج المرشحين

2021/10/12 | 21:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بدورها أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، توضيحا لحقيقة تغيير نتائج الانتخابات.وقال إعلام المفوضية في بيان له عبر مخطط توضيحي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المفوضية تستكمل عد وفرز محطات الاقتراع المتبقية”.وأشار إلى وجود “8574 محطة يتم عد وفرز الأصوات فيها يدويا”، مبينا “وجود 3681 محطة محجورة”.هذا وأعلنت المفوضية …

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موقع المفوضية يحذف جميع نتائج المرشحين أولاً على النور نيوز.

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