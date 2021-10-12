2021/10/12 | 21:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 | 08:40 مساءً

| عدد القراءات : 101

عمار طعمة يصدر بيانا صحفيا بشأن نتائج الانتخابات الأولية لسنة ٢٠٢١

نضع أمام أنظار الشعب العراقي والجهات الرقابية على سير العملية الانتخابية مجموعة حقائق تثير الشكوك والريبة وتتطلب إيضاحا يقطع الشكوك ويزيل الريبة :1.



بلغ عدد المقترعين المعلن في موقع مفوضية الانتخابات (٩،٠٧٧،٧٧٩) ناخب2.



بلغ مجموع الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين المعلن على موقع المفوضية ( ٦،٩٤٧،٦٣٩) صوتا .3.



الفرق بين عدد المقترعين والأصوات الحاصل عليها المرشحون يبلغ ( ٢،١٣٠،١٤٠) بمعنى اكثر من مليونين من الأصوات .



4.



بلغ عدد المحطات المتبقية والتي لم تحتسب لحد الان هو (٣،١٧٧) محطة.5.



كيف تم اعلان النتائج مع عدم احتساب الأصوات في تلك المحطات التي لم ترسل نتائجها ( وسط ناقل - عصا ذاكرة ).



6.



كيف يفسر تصريح المفوضية بان المتبقي من الأصوات غير المحتسبة يبلغ (٦٠) الف صوت فقط، اذا كان عدد المحطات غير المحتسبة يبلغ اكثر من ثلاثة الاف محطة وفي العادة معدل أصوات المحطة الواحدة لايقل عن (٣٠٠) صوت ! د.



عمار طعمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمار طعمة يصدر بيانا صحفيا بشأن نتائج الانتخابات الأولية لسنة ٢٠٢١) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمار طعمة يصدر بيانا صحفيا بشأن نتائج الانتخابات الأولية لسنة ٢٠٢١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).