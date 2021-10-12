2021/10/12 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تقديم شركة "ميرك" طلب ترخيص عقارها المضاد لفيروس كورونا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وزيارة العاهل الأردني إلى الدوحة واجتماعه مع أمير قطر، إلى كشف غموض "مسكن الجن" في اليمن...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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