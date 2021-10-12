المفوضية تدعو المراقبين ووكلاء المرشحين إلى حضور ومتابعة عمليات الفرز اليدوي

2021/10/12 | 21:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين ومراقبي الأمم المتحدة للحضور من أجل متابعة عملية العد والفرز اليدوي.وذكرت المفوضية في بيان، “ندعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين ومراقبي الأمم المتحدة، والمراقبين المحليين ممّن يحملون الباجات الخاصة بالمراقبة للحضور يوم غد الأربعاء الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢١ […]

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