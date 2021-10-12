2021/10/12 | 21:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع “218” الليبي، تفاصيل الخطة الخاصة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والتي أعدت في جنيف قبل أيام، من قبل أعضاء اللجنة العسكرية وممثلي الدول الراعية لمؤتمر برلين.

وتنص الخطة التي أكملتها اللجنة العسكرية في جنيف، البدء أولا من خطوط التماس، فكل طرف سيقوم بسحب القوات الأجنبية إلى نقاط متفق عليها في مدينتين معينتين.



وفي الخطوة الثانية، يتم استدعاء مراقبين دوليين سيدخلون إلى ليبيا بإشراف دولي وسيعملون مع مراقبين محليين على تنفيذ الخطة الموضوعة في جنيف والتي تستلزم الإخلاء بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وتتضمن المرحلة الثالثة، الشروع من قبل المراقبين في عملية رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتوثيقها توثيقا صحيحا، بعيدا عن التقديرات، حتى يشرع في وضع التفاصيل المتبقية للإخلاء.

وفي الخطوة الرابعة والأخيرة، يتم ترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية، وفق خارطة زمنية محددة لم يُكشف عن تفاصيلها بعد.

وتؤكد خطة جنيف العسكرية رغبة اللجنة المشتركة، ومن يدعمها من الخلف، في إخلاء ليبيا من أي عنصر أجنبي، ومع اقتراب موعد الانتخابات؛، يزداد الهتاف الشعبي بضرورة تهيئة الأجواء أمام العملية الانتخابية، ومن بين أبرز النقاط هنا إخلاء ليبيا من القوات الأجنبية والمرتزقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل خطة سحب المرتزقة من ليبيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل خطة سحب المرتزقة من ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).