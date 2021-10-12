مفوضية الانتخابات تعلن استكمال عد وفرز محطات الاقتراع المتبقية

2021/10/12 | 21:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، استكمال عد وفرز محطات الاقتراع المتبقية.

وقالت المفوضية في بيان مقتضب، “المفوضية تستمل عد وفرز محطات الاقتراع المتبقية لـ 8,574 (عد يدوي) و لـ 3,681 (محطة محجورة)”.

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