2021/10/12 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تسريب تسجيل صوتي..الفتح يطالب بمحاكمة مستشار الكاظمي “مهند نعيم “ المركز الخبري الوطني.

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