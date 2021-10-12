2021/10/12 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يعكس جناح المالديف في إكسبو 2020 دبي ضمن منطقة الاستدامة، البيئة البحرية الخلابة التي تتمتع بها المالديف والتي اكسبها شهرة عالمية.وعند الدخول للجناح تستقطب الزوار الحياة البحرية على السقف، والجدران […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالديف تستهدف جذب السياح عبر “إكسبو 2020 دبي” المركز الخبري الوطني.

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