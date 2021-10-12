2021/10/12 | 21:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تظاهر عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، في قضاء تلعفر بعد سرقة اصوات مرشح تحالف الفتح في القضاء السيد مختار الموسوي ويطالبون باعادة الفرز.

ظهرت المقالة بالصور..



مظاهرات عارمة في قضاء تلعفر بعد سرقة اصوات مرشح تحالف الفتح السيد مختار الموسوي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مظاهرات عارمة في قضاء تلعفر بعد سرقة اصوات مرشح تحالف الفتح السيد مختار الموسوي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مظاهرات عارمة في قضاء تلعفر بعد سرقة اصوات مرشح تحالف الفتح السيد مختار الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).