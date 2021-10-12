الخارجية الأميركية تكلف السفيرة جونز بإدارة عملية توطين الأفغان

2021/10/12 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن السفير، جون باس الذي عمل كمنسق لجهود إعادة التوطين الأفغان سينتقل من منصبه المؤقت على أن تحل محله السفيرة، إليزابيث جونز.

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