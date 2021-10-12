2021/10/12 | 21:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

واصل المنتخب العراقي بكرة القدم، الثلاثاء، إهدار النقاط ضمن جولة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر2022، بعد تعادل بطعم الخسارة أمام مضيفه الإماراتي 2-2.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي ينجو من الخسارة أمام الإمارات في جولة تصفيات المونديال) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي ينجو من الخسارة أمام الإمارات في جولة تصفيات المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).