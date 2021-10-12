2021/10/12 | 21:50 - المصدر: قناة الفرات
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع استبرق الربيعي | المفوضية : النتائج النهاية ستعلن بعد حسم الطعون | 2021/10/12) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: T_lvvSAeGZY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع استبرق الربيعي | المفوضية : النتائج النهاية ستعلن بعد حسم الطعون | 2021/10/12) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع استبرق الربيعي | المفوضية : النتائج النهاية ستعلن بعد حسم الطعون | 2021/10/12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).