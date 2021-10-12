العراق ينجو من الخسارة امام الامارات

2021/10/12 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم أمام مضيفه الإمارات في المباراة الرابعة لكلا الفريقين ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم بنتيجة 2-2 .سجل منتخب الإمارات هدفه في الدقيقة 33 عن طريق […]

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