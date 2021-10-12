لبنان يحقّق فوزاً مهماً على سوريا في تصفيات كأس العالم

2021/10/12 | 21:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقّق منتخب لبنان فوزاً مهماً على نظيره

السوري، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات

التصفيات المؤهّلة إلى كأس العالم، "قطر

2022".

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، إذ سُجّلت

فيها 5 أهداف، بحيث أنهى منتخب "الأرز"

الم

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