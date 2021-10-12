2021/10/12 | 21:57 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليبيا.. العثور على 25 جثة مجهولة الهوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 21:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا.. العثور على 25 جثة مجهولة الهوية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا.. العثور على 25 جثة مجهولة الهوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).