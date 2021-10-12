الرشيد يطلق سلفا جديدة

2021/10/12 | 21:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، اطلاق وجبة جديدة من السلف عن طريق فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (12 تشرين الثاني 2021)، أن "المصرف اطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين".

واضاف، ان على المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية "مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واوضح، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف.

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