حول مقترحات تعديل النظام الداخلي للحزب - حكمة اقبال

2021/10/12 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال لم أتابع مقترحات التعديل التي نُشرت على التوالي، لإنها آراء شخصية وانا أحترم كل الآراء المقدمة، خاصة الفردية منها، وكذلك لأني لست ممن سيعمل على إعادة صياغة مقترحات التعديلات للمؤتمر.



ولكن وددت الإطلاع على آراء منظمات حزبية منشورة في العدد يوم 9 آب والعدد الي تلاه، وهي تشمل ملاحظات منظمة الدنمارك والسويد وملاحظات اللجان المحلية في بابل، واسط، نينوى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة وملاحظات سكرتير ......





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