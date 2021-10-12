نص يهوذا يرقص كل الاوقات في بغداد* - مصطفى محمد غريب

2021/10/12 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب بغداد الاسم على طول موائد مشويات! كل خريفٍ وشتاءٍ وربيعٍ تأتي آفاتٌ بنيةْتلعب في الوقت الصيفي الماحق تتساقط اوراق الأشجارْ صفراءٌ مثل خيوط الشمس جثث الأوراق على الحيطان العائقأوراق التكي في الحوش* المبني بالطين الأحمريمضغها دود القزْينسج منها مائدة الإفطار..



مازالت تحمل اعجاز شتاءٍ قاسي صيف البلوراتتخلق في الانفس أنفاقا من قدريات..الصمت المترقب يفضح ......





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